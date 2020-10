Discussie over handspel: "Reglement is gedrocht, vroeger was het beter"

"Vroeger was de regel over hands beter, duidelijker alvast. Als je de bal opzettelijk met de hand speelde, was het handspel. Wanneer iemand de bal tegen je hand of arm trapte, was het dus geen overtreding", legt Peter Vandenbempt uit

"Maar de heren die over de "laws of the game" gaan en daarover al eens vergaderen - het is veelzeggend dat dat gebeurt in een oud kasteel in Schotland - vonden dat het beter kon. Ze wilden de vereiste interpretatie van de ref - is het handspel vrijwillig of niet - uitsluiten om discussies te vermijden."

"Het gevolg is dat niemand nu nog precies weet hoe de vork aan de steel zit en dat handspel meer dan ooit onderwerp is van discussie en interpretatie, zoals zaterdag het fameuze handspel van Mats Rits tijdens Standard-Club Brugge."