Vanmarcke: "Bettiol is sterker, maar als koers anders loopt, hoop ik mee te doen"

Alberto Bettiol kon vorig jaar verrassen, maar zal als titelverdediger dit jaar beter in de gaten gehouden worden. "Ze kennen me nu in het peloton en ik was in Gent-Wevelgem ook goed mee", denkt de Italiaan. "Maar ik ben ook dit jaar niet de topfavoriet. Er zijn sterkere renners, maar ik ga het wel proberen. We zullen als ploeg intelligent moeten koersen. En we weten nu hoe we de Ronde kunnen winnen."

Wat wordt de rol van Sep Vanmarcke? Wat is zijn doel zondag? "Mijn persoonlijke doel? Als alles meezit, dan wil ik de Ronde van Vlaanderen heel graag eens winnen. Ik ben zeker niet de allersterkste in het peloton, maar ik ben wel goed in vorm en ik heb hard getraind. In Gent-Wevelgem reed ik goed mee, alleen in de finale liep het mis. Dat zijn de procentjes die ik nog mis, maar we zijn weer een week verder en het is een andere koers."

"Als je start, heb je kans om te winnen. Maar er zijn veel renners die van de zege dromen. Wij willen als ploeg graag winnen. Officieel spreekt de ploeg over twee kopmannen, maar je moet eerlijk zijn. In theorie heeft Bettiol betere kaarten. Maar als de situatie anders loopt, dan hoop ik wel mee te kunnen spelen. Dan wil ik mijn ding doen."