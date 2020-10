Michel Wuyts: "Ze zullen het vertikken om met Van Aert naar de streep te rijden"

Wout van Aert staat zondag als topfavoriet aan de start van de Ronde. Vlaanderen is zijn laatste grote doel in het huidige wegseizoen. Hoe kan Van Aert zijn favorietenrol verzilveren? "Van Aert is met voorsprong de beste renner op dit ogenblik. Hij is onderweg de betere en bezit nog een extra wapen: zijn sprint. Dat zijn zijn troeven", weet Michel Wuyts. "Alleen heb je anno 2020 aan die troeven niet genoeg om de Ronde te winnen. Er zijn een hoop medefavorieten die tegenover Van Aert een stukje tekortkomen, maar die wel over een ploeg beschikken waar ze een tweede pion achter de hand houden." "Bovendien is het nadeel voor Van Aert dat hij duidelijk de betere is en door iedereen zal geviseerd worden. Men zal het vertikken om met hem naar de aankomst te rijden. Dan is voor Wout van Aert de uitdaging: maak dat je er zelf van afkomt en ga hooguit met 2 man naar de streep. "

Mathieu van der Poel is de belangrijkste uitdager van Van Aert.

Van der Poel als tweede "eenzaat"

Wat met de Nederlandse "copain" van Wout van Aert: Mathieu van der Poel? Michel Wuyts: "Het grote probleem voor Mathieu van der Poel is dat hij moet toezien dat Van Aert hem voorbijgestoken is. Dat speelt hem parten. In het vreemde najaar van 2020 haalt hij net niet het niveau van vorig jaar." "Een ander probleem is dat Van der Poel met zijn offensief ingestelde koerswijze onderweg veel energie verbruikt. In de Ronde van Vlaanderen kun je maar beter spaarzaam zijn. Wachten tot de laatste 20 kilometer om uit te pakken. Als hij dat doet, heeft hij winstkans."

Alaphilippe in het blok Deceuninck-Quick Step

"Ik zie 1 sterke ploeg, 2 eenzaten en 3 pakketjes vrienden als grootste kanshebbers", vat Michel Wuyts samen. Die sterke ploeg is Deceuninck-Quick Step, dat rekent op speerpunten Julian Alaphilippe en Yves Lampaert. "Alaphilippe maakt deel uit van het sterkste blok dat er is, dat van Deceuninck-Quick Step. Zij hebben de mogelijkheden om op andere pionnen te spelen, zoals Lampaert. Ze kunnen zich de weelde veroorloven om Kasper Asgreen of Zdenek Stybar in de aanval te sturen." "Als Alaphilippe op de laatste passage van de Paterberg voldoende verschil maakt, kan hij winnen. Dat komt omdat er in de achtervolgende groep vrijwel nooit een samenwerkingsverband ontstaat. Zoals vorig jaar, toen Alberto Bettiol vertrok." Toch schat onze commentator de kansen van de wereldkampioen minder groot in: "Als de beste Van Aert uitkomt tegen de beste Van der Poel en ze hebben het gezond verstand om de handen in elkaar te slaan, dan moeten ze ook in staat zijn om Alaphilippe achter te laten."

Als Van Aert uitkomt tegen Van der Poel en ze hebben het gezond verstand om de handen in elkaar te slaan, moeten ze in staat zijn om Alaphilippe achter te laten. Michel Wuyts

En de pakketjes vrienden zijn?