Straf duikavontuur in Roemeense zoutmijn: "Zout water duwt je meteen omhoog"

Viervoudig wereldkampioene Rhiannan Iffland en Constantin Popovici daalden 120 meter af in de zoutmijn van Salina Turda om zich te wagen aan een duik in water vol zout.

Dat de watertemperatuur er maar 12 graden bedraagt, was het minste van hun zorgen. Het lastigste aan hun hele avontuur was de densiteit van het water (17% hoger dan zeewater) door de hoge concentraties zout.



"De impact is totaal anders", zegt de Australische Rhiannan Iffland. "Het is een unieke ervaring om in water te duiken dat zo zout is. Het duwt je in een mum van tijd weer naar het oppervlak."

Collega-duiker Constantin Popovici is onder de indruk: "Deze stunt vroeg enorm veel mentale kracht, dit is het strafste project uit mijn hele leven."