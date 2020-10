Onderzoek naar val Evenepoel is afgerond, UCI: "Conclusies snel beschikbaar"

"Het onderzoek is afgerond, ze zijn het rapport aan het afwerken"

"De CADF heeft een onderzoek uitgevoerd en daarbij ook mensen ondervraagd. Aangezien ze onafhankelijk zijn, heb ik de conclusies niet. Normaal gezien moeten de conclusies er snel zijn", verduidelijkte Lappartient. "Het onderzoek is afgerond, ze zijn het rapport aan het afwerken. Meer info heb ik momenteel niet."

Lappartient benadrukt dat voor de UCI het belangrijkste element de mogelijke transmissie van gegevens zou zijn tijdens de wedstrijd. "Het doel van de UCI is om alle renners met gelijke kansen te doen rijden. Als er gegevens worden verstuurd, dan moeten ze publiek worden gedeeld, zoals de regels van de UCI zijn voorgeschreven."

Lappartient heeft het over fysieke parameters die aangeven of een renner in goede doen is, zoals wattages die worden getrapt, hartslagritmes en andere data die een ploeg kan gebruiken.

Voor de UCI-voorzitter is Remco Evenepoel "een grote kampioen die we graag volgend jaar opnieuw in competitie zien". "Hij won alle etappekoersen waar hij aan deelnam dit jaar. Ik hoop hetzelfde voor hem volgend jaar".

In augustus werd er een onderzoek geopend naar Evenepoel naar aanleiding van beelden waarbij ploegleider Davide Bramati een object uit de achterzak van Evenepoel haalde nadat die was gevallen. Volgens Deceuninck-Quick Step ging het om een klein flesje met voedingssupplementen.