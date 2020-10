Deceuninck-Quick Step mikt met Bennett op sprintzeges in Vuelta

Bennett toonde zijn snelle benen al in de voorbije Tour, waar hij twee etappes en de groene trui won. Bij zijn Vueltadebuut vorig jaar pakte Bennett ook twee ritzeges. In zijn lead-out treintje kan Bennett rekenen op de Nieuw-Zeelandse kampioen Shane Archbold en de Deen Michael Morkov.

Ook Zdenek Stybar, die in 2013 een rit won in de Vuelta, zal in Spanje volgende week aan de start staan. Door de afgelasting van Parijs-Roubaix kwam er ruimte vrij in de agenda van Tsjech.

De achtkoppige selectie bestaat verder uit de Italiaan Mattia Cattaneo en drie renners die hun debuut maken in een grote ronde: de Italiaan Andrea Bagioli, de Amerikaanse tijdritkampioen Ian Garrison en de Duitser Jannik Steimle.

"Ons team is een mix van jongeren en ervaring, en we kunnen mooie resultaten halen in Spanje", vertelt ploegleider Rick Van Slycke. "Sam trekt ernaar toe na een uitstekende Tour en kan rekenen op een sterke lead-out trein."

"Styby was erop gebrand een grote ronde te rijden nadat hij door een knieblessure moest afzeggen voor de Tour. Voor drie jongeren wordt het een belangrijke stap in hun ontwikkeling. We zullen ons uiterste best doen en hopelijk worden het drie mooie weken."