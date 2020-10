Sportarts Teulingkx: "Verbod zaalsporten met nauw contact is goede beslissing"

Tom Teulingkx is de voorzitter van de Vereniging voor Sport- en Keuringsartsen (SKA). Hoe kijkt de sportarts naar de verstrengde beslissingen van minister Ben Weyts om zaalsporten met nauw contact te verbieden? Hij zat - virtueel weliswaar - mee om de tafel. "Er is unaniem een heel goede beslissing genomen."

Door de stijgende coronacijfers greep de minister na overleg met het Vlaamse sportveld in: de zaalsportcompetities waarbij het niet mogelijk is om 1,5 meter afstand te houden, worden voor een maand verboden voor iedereen ouder dan 12 jaar. Kantines mogen openblijven, douches en kleedkamers gaan dicht, behalve bij zwembaden. Als arts is Teulingkx tevreden over wat er beslist is: "Als artsen hebben we vorige week al aan de alarmbel getrokken. De klankbordgroep van het Vlaamse sportlandschap, die de minister en Celeval adviseert, is unaniem met een heel goeie beslissing gekomen." "Enerzijds om de sport te vrijwaren, want sporten blijft gezond en is toch belangrijk. Anderzijds om de epidemie in te perken en bepaalde randvoorwaarden te schrappen. Want daar gaat het vooral om: de sport op zich is niet de directe motor voor het virus. Spijtig genoeg zijn de indoorsporten het grootste slachtoffer, maar de sector staat daar volledig achter."

Als artsen trokken we vorige week al aan de alarmbel. Tom Teulingkx

Kinderen onder de 12 jaar mogen wel blijven sporten, ook indoor. Teulingkx legt uit: "Er zijn heel weinig bewijzen dat kinderen onder de 12 jaar risico zijn voor de verspreiding en dat ze écht ziek worden. Die kinderen hebben al heel weinig andere mogelijkheden om te sporten, dus het is voor ons als artsen essentieel om die kinderen onder de 12 jaar niet bij de maatregelen te betrekken. Zij moeten onbeperkt kunnen blijven sporten, zowel indoor als outdoor."

"Advies alleen is niet meer voldoende"

Lag het onderscheid tussen indoor en outdoor ook op tafel? "Dat ligt al een tijdje op tafel. We weten door heel wat wetenschappelijke gegevens dat het virus veel meer kans heeft om van persoon tot persoon over te gaan indoor. Daar is veel minder verluchting, outdoor zijn er veel minder problemen. Er zijn heel weinig infecties outdoor." "De infecties gebeuren meestal indoor bij de randvoorwaarden: kleedkamers, cafetaria's. Maar ook bij indoorsporten met veel contact, zoals basketbal, vechtsporten. We zien bijvoorbeeld dat er al heel wat teams in basketbalcompetities of handbalcompetities op non-actief staan door coronagevallen. Die verspreiding willen we tegengaan." Na de herfstvakantie is er een evaluatie. Als de cijfers dan nog niet goed zijn, kunnen er nog strengere maatregelen komen, mogelijk ook voor profsporten. Dat beaamt Teulingkx: "Al was dat niet meteen een onderwerp. Het ging over alle andere competitieve sporten, topsport is maar een klein segment." "Het is in die andere competities dat we het moeten doen. En deze maatregelen om de pandemie tegen te gaan moeten we ook afdwingbaar maken, een advies alleen is niet meer voldoende."

"In topsport gelden andere wetten"

Voor de profclubs - genre volleybal, basketbal en handbal - wordt een uitzondering voorzien. "De genomen maatregelen zijn voor competities van niet-topsporters en recreatieve sporters. We weten dat topsport onder een andere orde valt."

"Je moet ook weten dat er binnen topsport, zoals bijvoorbeeld wielrennen, veldrijden, voetbal, basketbal..., heel stricte protocols worden gehanteerd met soms wekelijkse testen van sporters en entourage. Er wordt heel veel energie ingestoken om die sport veilig te laten verlopen. Ik ben zelf betrokken bij de Pro League en ik merk dat dat op een heel goede manier gebeurt. Ik denk dat topsport buiten deze maatregelen valt, omdat daar andere wetten gelden." "Er wordt in topsport ook veel meer geïnvesteerd in veiligheid, wat spijtig genoeg niet haalbaar is in andere sporten en zeker ook niet in elke competitieve recreantensport." "We proberen voor elke topsportcategorie een goeie maatregel te treffen die betaalbaar is, want testing is heel duur. Maar die maatregel moet ook veilig zijn. Het is afwegen waar je de grens legt. Voorwaarden als social distancing, testing en correct gebruik kleedkamers zijn essentieel om topsport te laten doorgaan." "In deze fase kan dat zeker nog. Bij recreantensporten is het sowieso uitgesloten, omdat er aan die randvoorwaarden niet kan voldaan worden."

"Hart- en longonderzoek bij positieve topsporters"

Toch is ook topsport niet vrij van corona, kijk maar naar de 4 gevallen bij Antwerp zondag en ook in het hockey werden elke wedstrijden om die reden afgelast. Teulingkx: "Besmettingen kunnen blijven gebeuren, maar dat is 1 ding. Mensen die ziek worden is een ander ding. Topsporters zijn in heel goede algemene gezondheid, we weten dat die beduidend minder risico lopen om zwaar ziek te worden." "We proberen hun gezondheid wel écht goed in het oog te houden. Als topsporters positief zijn getest, zullen zij ook uitgebreide onderzoeken ondergaan voor zij weer beginnen te sporten. Met hart- en longonderzoeken wordt er niets aan het toeval overgelaten." "Bij een positief geval worden er ook al drastische maatregelen genomen met quarantaine en hertesting. We zien daarom weinig echt zwaar zieke sporters opduiken. Alle aandacht is nodig om daarin geen fouten te maken."