Kevin De Bruyne is 1e Speler van de Maand bij Manchester City

De Belgische spelmaker troefde Kyle Walker en Phil Foden af. De Bruyne, die vorig jaar zijn beste seizoen in Engeland speelde, trekt die lijn dus gewoon voort.

Vorig seizoen evenaarde hij het recordaantal assists (20) in de Premier League van Thierry Henry en kreeg hij een pak individuele onderscheidingen: zijn collega's kozen hem tot Speler van het Jaar in de Premier League, voor de UEFA was hij Middenvelder van het Jaar en de City-fans kozen hem voor de 3e keer tot Speler van het Jaar.

De aanvallende middenvelder speelt sinds 2015 in Manchester, waarvoor hij 58 keer scoorde in 227 matchen.