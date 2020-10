FIFA 21 getest: "Met Mbappé in de ploeg begin je met een 2-0-voorsprong"

Pierre en Abdullah testen de nieuwe FIFA (inclusief heerlijke goal)

"Het leuke is dat in het begin niemand goed is in de nieuwe FIFA"

Door de coronacrisis was het iets langer wachten dan normaal, maar sinds vorige week ligt de nieuwe FIFA in de (virtuele) rekken. Moeder krijgt ongelijk van ons testpubliek. "Ik vind de nieuwe FIFA echt wel realistischer", zegt Dwomoh (jeugdinternational en als 16-jarige al lid van de A-kern bij Genk). "Zoals ik soms denk op het veld, dat werkt nu ook vaker echt. De doorsteekpasses zijn vloeiender en het afwerken gaat makkelijk. Gelukkig voor mij!"

Waiss vult aan: "Het leuke aan de beginperiode van een nieuwe FIFA is dat niemand echt al heel goed is. Het is trial-and-error. Wat me voorlopig opvalt, is dat de doorsteekpasses dit jaar heel gevaarlijk zijn. Zo vallen voorlopig 80 procent van de goals. Daarnaast zijn voorzetten ook een goede manier om in FIFA 21 te scoren." "Of iedereen nu zo zal spelen? Waarschijnlijk, maar als na een maand opvalt dat iedereen zo begint te spelen, dan komt er meestal een update en wordt dat minder efficiënt. Dat is ieder jaar zo."

Wat me opvalt, is dat doorsteekpasses dit jaar heel gevaarlijk zijn. Zo vallen voorlopig 80 procent van de goals. Daarnaast zijn voorzetten ook een goede manier om in FIFA 21 te scoren.

Over hun favoriete speler hoeven Dwomoh en Waiss niet lang na te denken. Kylian Mbappé heeft een serieuze streep voor. "Als ik met hem speel, is het alsof ik begin met een 2-0-voorsprong", zegt Dwomoh.

Mbappé neemt dit jaar het stokje over van Eden Hazard als speler op de cover. Hebben de vele blessures van Hazard hem minder aantrekkelijk gemaakt als posterboy? De virtuele Mbappé profiteert ervan. Hij is nog beter dan vorig jaar. "Hij is met een snelheid van 96 de snelste speler uit het spel en kan heel goed afwerken met links en rechts. Zonder twijfel is hij de beste speler van deze versie", zegt Waiss.

"Er zijn mensen die zeggen dat de speler op de cover altijd een beetje beter gemaakt wordt en ik denk dat dat dit jaar wel waar is. Vorig jaar was hij al goed, maar dit jaar is hij van een ander niveau." "Van de Belgen heb ik Kevin De Bruyne getest als aanvallende middenvelder. Zijn afstandsschoten zijn niet normaal. Bijna zo goed als in het echt, haha."

Een ding is alvast niet realistisch voorlopig in de nieuwe FIFA. Op de tribunes zit het nog bomvol supporters. Laat ons hopen dat de realiteit in deze de fictie snel inhaalt.

