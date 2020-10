Belgian Lion Manu Lecomte speelt dit seizoen voor Frankfurt

Manu Lecomte kende zijn opleiding in de Verenigde Staten en zat zelfs even in de wachtkamer voor de NBA, maar 2 seizoenen geleden besloot hij de overstap te maken naar Europa, waar hij achtereenvolgens voor Murcia en Gran Canaria speelde in Spanje.

Lecomtes contract bij Gran Canaria werd niet verlengd, maar nu wordt de 25-jarige spelverdeler opgepikt door Frankfurt. "Hij komt zowel met de bal aan de hand als ver weg van de bal goed uit de voeten", zegt coach Sebastian Gleim.

"Ik ben ervan overtuigd dat we veel mensen zullen verrassen", zegt Lecomte zelf. "De chema in de ploeg zit alvast goed, zowel op als naast het terrein. Ik wil de ploeg zowel helpen met punten als assists."