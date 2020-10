Van der Poel: "Beetje laag van Wout, want ik rijd altijd om te winnen"

Mathieu van der Poel was al geïnterviewd toen Wout van Aert aan de Sporza-microfoon zijn beklag deed over hem en dus stond Van der Poel erop nog eens aan te schuiven bij Karl Vannieuwkerke. "Ik wil mijn kant van het verhaal tonen."

"Ik vind het eigenlijk een rare reactie van Wout. Hij is een van de beste renners in die kopgroep. Als hij gaat, moet ik natuurlijk reageren. Anders zeggen ze achteraf in de ploeg: waarom heb je die mannen laten wegrijden?"

"Ik vind het dan ook een beetje laag om te zeggen dat ik rijd om hem te doen verliezen. Ik rijd altijd om te winnen."

"Ik neem het hem ook niet kwalijk. Ik snap het ook wel, want ik ben hem effectief een paar keer gaan halen. Maar nogmaals: ik doe dat om te winnen. Hij is gewoon een van de beste renners van de wereld. Dit is gewoon koers."

"Op de beklimmingen denk ik dat we aan elkaar gewaagd waren, maar nadien was het beste er ook wel af bij mij. Toen ik dan nog dat groepje met 4 ging terughalen, zat ik helemaal op mijn tandvlees. Dat zag je ook in de sprint."

Zal Van der Poel nog een berichtje sturen naar Van Aert? "Nee, hij zal dit ook wel lezen, veronderstel ik. Ik ben ook niet kwaad op hem. Ik wou gewoon mijn kant van het verhaal laten horen."