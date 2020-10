Harm Vanhoucke na waaierrit: "Ik vreesde dat ik veel tijd zou verliezen"

Harm Vanhoucke miste de waaierslag. Hij belandde van de tweede waaier zelfs in een derde tros, maar kon weer aansluiten in het peloton.

"Waaiers zijn niet mijn sterkste punt", bekende Vanhoucke aan de finish. "Maar mijn ploeg heeft me supergoed omringd."

"Ik ben blij, want ik vreesde dat ik veel tijd zou verliezen. We zaten in het begin ook goed vooraan, maar het scheurde meteen."

"Daarna zat ik even achteraan in de tweede waaier en werd ik er ook daar afgeschoten. Ik ben heel blij dat mijn ploeg me heeft teruggebracht."

"Ik had echt veel schrik voor vandaag, maar we zijn er toch geraakt. Ik ben mijn ploeg super dankbaar."

Als klap op de vuurpijl lag Vanhoucke ook bij een val op 45 kilometer van de aankomst. "Ik ben redelijk zwaar gevallen, maar ik denk dat ik alleen schaafwonden heb."

"Het was een redelijke klap, maar het valt al bij al goed mee. Het was een bewogen dag en mijn ploeg heeft me hier goed geholpen."