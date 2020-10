Pidcock ploetert naar wereldtitel e-MTB, Sven Nys finisht op 10 minuten

Het werd een modderfestijn op het WK voor elektrische mountainbikes in Oostenrijk. En het was de Fransman Gilloux die op het glibberige parcours al snel een mooie voorsprong te pakken had. Hij bouwde die gestaag uit en zo leek Frankrijk op weg naar goud.

Maar dat was buiten Tom Pidcock gerekend. De jonge Brit is de laatste weken in uitstekende doen en kan blijkbaar ook goed uit de voeten op een elektrische fiets. Hij zette de achtervolging in en kreeg Gilloux in de laatste ronde te pakken.

Gilloux moest tevreden zijn met zilver. Het brons was voor Andreassen, de Deen die vorige week nog een wereldbeker mountainbike won in Nove Mesto.

Sven Nys vertegenwoordigde de Belgische kleuren. Zijn korte comeback eindigde met een 19e plaats op 9'55" van winnaar Pidcock.