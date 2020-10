Nieuwe klap voor veldrijden: WB-manches in Hoogerheide en Villars geschrapt

Dit seizoen zou de Wereldbeker veldrijden in een nieuw jasje gestoken worden, maar het coronavirus strooit roet in het eten. De wedstrijden in Villars (Zwitserland) en Hoogerheide (Nederland) verdwijnen van de veldritkalender door de coronacrisis.

De cross in Villars stond in het weekend van 16 en 17 januari 2021 op het programma. In Hoogerheide zouden de veldrijders in het weekend van 23 en 24 januari 2021 in actie komen.

Eerder sneuvelden ook al de wereldbekercrossen in Diegem (27 december), Koksijde (22 november) en Besançon (29 november) op de aangepaste kalender met elf manches die deze zomer werd bekendgemaakt. Zo blijven er nog maar 6 races meer over.

De oorspronkelijke kalender van eind januari telde 14 wedstrijden, maar daarvan vielen de manches in het Amerikaanse Waterloo en het Ierse Dublin en de Scheldecross in Antwerpen af.