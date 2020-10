Mesut Özil redt Arsenal-mascotte: "Ik betaal het loon van Gunnersaurus"

Het schrappen van de mascotte was voor veel Arsenal-fans even slikken, maar zeker voor Jerry Quy. De man kruipt al meer dan 25 jaar in het groene pak, maar zag zijn job plots verdwijnen. De fans van de club zette een crowdfunding op, maar die is niet meer nodig.

Speler Mesut Özil kan wel wat centjes missen om Gunnersaurus te redden. "Ik vond het zo erg om te horen dat hij moest verdwijnen. Jerry Quy werd na 27 jaar aan de kant geschoven. Daarom wil ik zolang ik hier speel het loon van Jerry terugstorten aan de club. Zo kan hij de job waar hij van houdt blijven uitoefenen."