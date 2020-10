Leipzig en Leeds bekvechten over Franse spits die zijn kribbel zet bij Nantes

Jean-Kévin Augustin verkaste in 2017 voor 16 miljoen euro naar Leipzig, dat de Fransman begin dit jaar verhuurde aan Leeds United. Leeds, toen nog in de Engelse 2e klasse, raakte niet onder de indruk van Augustin, die met een onvoldoende werd doorgestuurd.

Maar dat was niet naar de zin van Leipzig. Volgens de Duitsers was er in de huurovereenkomst immers een clausule die bepaalde dat Leeds verplicht was om Augustin definitief over te nemen voor 21 miljoen euro als het zou promoveren.

Die clausule wordt dan weer betwist door Leeds, omdat de huurovereenkomst van Augustin op 30 juni afliep en de club - door de coronabreak - zich pas na die datum verzekerde van de promotie naar de Premier League.

De zaak is momenteel in handen van de FIFA, maar dat heeft Jean-Kévin Augustin er dus niet van weerhouden om intussen zijn handtekening te zetten onder een contract bij Nantes. De nummer 16 uit de Ligue 1 beschouwt de aanvaller als een vrije speler.

Augustin heeft bij de ploeg van Renaud Emond en Anthony Limbombe een contract voor 2 seizoenen ondertekend. Het blijft wel afwachten of het dispuut tussen Leeds en Leipzig nog een staartje krijgt.