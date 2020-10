KV Kortrijk ontbindt de contracten van Ajagun en Ezekiel

Ajagun is een 27-jarige Nigeriaan. Hij kwam in de zomer van 2017 van Panathinaikos in Kortrijk terecht. In 2019 werd hij uitgeleend aan Omonia Nicosia (Cyp). Ajagun speelde in totaal 74 wedstrijden voor KVK. Daarin was hij goed voor 10 doelpunten en 8 assists.



Ezekiel is ook een Nigeriaan en een jaar jonger. De spits speelde sinds juli 2018 bij KV Kortrijk, goed voor 39 wedstrijden, 6 goals en 2 assists. Ezekiel speelde in het verleden voor onder meer Standard, Anderlecht, Konyaspor en Las Palmas.

Voor de 2 was geen plaats meer na Transfer Deadline Day, waarop Kortrijk nog middenvelder Sambou Sissoko en aanvaller Muhammed Badamosi binnenhaalde.