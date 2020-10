Sporza-sterren voor Luik: Alaphilippe en Hirschi zijn logische favorieten

Een week na het WK moeten we al sterren uitdelen voor Luik-Bastenaken-Luik. Julian Alaphilippe en Marc Hirschi staan bovenaan de lijst van de Sporza-sterren en Mathieu van der Poel is onze lastminute-joker.

3 sterren: Julian Alaphilippe en Marc Hirschi

Julian Alaphilippe heeft Luik-Bastenaken-Luik nog niet op zijn palmares staan, maar de kersverse wereldkampioen was al een paar keer dicht bij de zege in Luik. Als Alaphilippe zijn WK-vorm niet is kwijtgespeeld tussen Imola en Luik, dan zal hij er opnieuw niet ver vanaf zitten, denken onze wielermannen. Wie Marc Hirschi bij het begin van het jaar 3 sterren had gegeven voor Luik-Bastenaken-Luik, heeft een goeie glazen bol in zijn bezit. Maar de Zwitser maakte in de Tour, op het WK en in de Waalse Pijl zo veel indruk, dat 3 sterren nu niet meer dan logisch zijn.

2 sterren: twee usual suspects en de winnaar van de Tour

Michal Kwiatkowski en Michael Woods zijn vaste klanten in Luik-Bastenaken-Luik. De Pool van Ineos-Grenadiers eindigde al 2 keer als derde, Woods eindigde de afgelopen 3 edities niet buiten de top 10. Allebei speelden ze in de Waalse Pijl ook een rol op de Muur van Hoei: Woods werd 3e, Kwiatkowski 6e. En eigenlijk ligt La Doyenne hen beter dan de Waalse Pijl. Vorig jaar eindigde Tadej Pogacar als neoprof op de 18e plaats in Luik. Er is veel veranderd sinds april 2019 voor de 22-jarige Sloveen en hij kan als eerste sinds Bernard Hinault in 1980 als Tourwinnaar triomferen in Luik-Bastenaken-Luik.

1 ster en 1 joker: Van der Poel heeft ook ons verrast