Zit er strategie achter opvallende shirts? "Poging om jongeren weer voor de koers te winnen"

"Hoewel door het drukke design kan je niet alle namen van de sponsors goed lezen, maar anderzijds wordt dit design ook doorgetrokken in de fietsen, de helmen, de brillen, ... Zo komen die merken ook wel in de aandacht. Ze hebben zelf ook iets om over te vertellen. Het verhaal zit heel goed in elkaar."

"En vooral, op het vlak van marketing is dit een schot in de roos. Het valt enorm op. Sinds de lancering gisteren zie je het overal op sociale media. Sommige mensen vonden het meteen super, anderen vinden het maar niets. En als je er als merk in slaagt om iedereen over u te doen praten, dan is de missie geslaagd."

"Het is niet naar ieders smaak. Persoonlijk zou ik het niet kopen. Ik vind het design iets te druk. Maar over smaken en kleuren valt niet te redetwisten", geeft Angelique Dupré haar eigen mening over de shirts. "Er zitten wel een paar leuke details in, zoals het gebruik van het paars."

Het is ook een samenwerking met dat skatemerk Palace. "Daar is, denk ik, goed over nagedacht door Rapha. Zo trek je een nieuw publiek aan. Skaters zijn vaak jonge mensen en in het wielrennen is een van de vraagstukken toch hoe de sport jonge mensen kan aantrekken. Jongeren snappen misschien niet meer helemaal waarom het leuk is om 10 uur aan een stuk naar renners op tv te kijken. Dit is dus wel een goede zet."



Het is ook niet toevallig dat Rapha met deze shirts komt. "Het wil altijd wel een beetje anders doen dan anders. Het is daar heel sterk in. Ik vond ze altijd al wel de kledingsponsor met de mooiste truitjes in het peloton. Ze denken echt na over het design en doen vaak dingen die andere ploegen niet durven."