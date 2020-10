Scheldeprijs omzeilt Nederlandse maatregelen met start en finish in Schoten

De finish van de Scheldeprijs ligt al jaar en dag op de Churchilllaan in Schoten, maar ook de start wordt nu in de Antwerpse gemeente georganiseerd. De start in Terneuze en de passage door Zeeland vielen door de coronapandemie in het water.

"Het is jammer dat we de dijken en het spel met de wind zullen moeten missen", zegt Tomas Van Den Spiegel, CEO van Flanders Classics. "We hebben begrip voor de Nederlandse beslissing. Onze verstandhouding met Terneuzen blijf ook hierna goed."

"Op dit moment zijn we in de eerste plaats blij dat we kunnen koersen. De oplossing hebben we gevonden in overleg met de gemeente Schoten, die we dan ook enorm dankbaar zijn voor hun flexibiliteit. De wedstrijd zal er niet alleen finishen, maar uitzonderlijk ook starten."

Na de start wachten 10 ronden van 17,4 km in en rond Schoten. Na 174 kilometer kennen we de opvolger van Fabio Jakobsen in deze najaarseditie van de Scheldeprijs.