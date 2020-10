Antwerp-manager na moeilijke loting: "We gaan niet de underdog spelen"

"We hadden op voorhand twee zaken gewenst: een sportieve kans en een absolute topper", zegt Jaecques. "En dat hebben we gekregen. Tottenham is een absolute topclub, qua ploeg, coach, geschiedenis, stadion..."

"Maar we moeten genoeg vertrouwen hebben om vol onze kans te gaan. In de groepsfase van de Europa League kan je alleen maar goede ploegen verwachten. Maar het zou niet fair zijn om ons weg te steken en de underdog te spelen."

"We hebben genoeg vertrouwen om te geloven in onze kansen, zonder hautain te zijn. Deze loting biedt perspectief. Het is altijd gevaarlijk om dat uit te spreken. Als je het slecht doet, word je op je woorden gepakt. Maar het nieuwe Antwerp heeft veel realisme, maar ook veel vertrouwen."