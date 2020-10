Ondanks titel wordt René Weiler aan de deur gezet bij Al Ahly

René Weiler loodste Al Ahly naar de 42e landstitel uit de geschiedenis van de Egyptische club. Het was het vijfde seizoen op een rij dat Al Ahly zich tot kampioen kroonde.

Maar Al Ahly gaat zonder Weiler op zoek naar een zesde opeenvolgende titel. Hij wordt als hoofdcoach vervangen door de Zuid-Afrikaan Pitso Mosimane. Het nieuwe voetbalseizoen in Egypte gaat komend weekend van start.

Het is een beetje déja vu voor Weiler. In 2017 bezorgde de Zwitser Anderlecht de titel, maar enkele maanden later - in augustus 2017 - werd hij ontslagen. Weiler wordt in Anderlecht niet herinnerd voor het sprankelende voetbal, maar het was voorlopig wel de laatste titel van paars-wit.