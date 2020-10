Andreas Pereira ruilt druilerig Manchester voor zonnig Rome

Andreas Pereira geldt al enkele jaren als een van de grootste talenten bij Manchester United, maar toch kon hij zich nooit opwerken tot basisspeler. United leende hem eerder uit aan Granada en Valencia, nu trekt Pereira naar Lazio.

Als de Braziliaanse vleugelspeler in de smaak valt bij de Romeinen kan Lazio hem na dit seizoen overnemen voor 27 miljoen euro. Morgen moet Pereira nog zijn medische testen afleggen, maar dat zou een formaliteit moeten zijn.

Pereira zal zo een tweede keer in twee seizoenen tegen Club Brugge mogen aantreden in Europa, want Lazio is een van de CL-tegenstanders van de Belgische kampioen. Vorig seizoen schakelde Pereira Club uit in de Europa League.

Bij Lazio wordt Pereira ploegmaat van de Belgen Jordan Lukaku en Silvio Proto.