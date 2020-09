Gemeente Riemst biedt oplossing voor geschrapte tijdrit in BinckBank Tour

8,14 kilometer met Slingerberg

Eens boven gaat het lichtjes op en af - mogelijk in de wind - richting de brug van Vroenhoven. Via de Muizenberg gaat het bergaf naar de finish op het Statieplein in Kanne. Dit nieuwe tijdritparcours zorgt wellicht voor wat extra peper voor de renners met klassementsambities.

In Nederlands Limburg was de BinckBank Tour niet meer welkom vanwege verstrengde coronamaatregelen en dus moest er voor de vrijdagrit (die in Sittard-Geleen zou finishen) een oplossing komen.

Na het wegvallen van de geplande tijdrit in Vlissingen dinsdagavond ging de organisatie snel op zoek naar een alternatief. Dat werd gevonden op de plaats waar de vrijdagrit sowieso zou starten, Riemst, in het zuiden van Belgisch Limburg.

Burgemeester Riemst: "Logistiek is het een huzarenstukje"

"We zijn heel blij om de BinckBank Tour hiermee uit de nood te kunnen helpen", reageerde Mark Vos, burgemeester van Riemst. "We werken al negen jaar goed samen, dan moet zo'n extra inspanning kunnen. Logistiek is het een huzarenstukje, maar het maakt het alleen maar mooier als dat dan lukt. Iedereen wint erbij."

"Wij kunnen met deze tijdrit, die volledig over ons grondgebied loopt, onze gemeente nog mooier en beter presenteren dan met de oorspronkelijke start het geval was geweest. Elke wielerliefhebber zal Kanne, één van de mooiste dorpen van ons land, ontdekken, net als onze Slingerberg."

"Net als in Aalter, waar we donderdag met een hertekende rit de BinckBank Tour kunnen vervolgen, zijn we ook in dit geval de gemeente Riemst erg dankbaar om deze oplossing mede mogelijk te maken", reageerde Gert Van Goolen, woordvoerder van de organisatie.

"Het belooft een mooie tijdrit te worden in Limburg. Met de hulp van zowel Aalter als Riemst zijn we er in een goeie halve dag tijd in geslaagd de BinckBank Tour te kunnen verderzetten. Vanaf morgenmiddag kunnen de renners er weer drie dagen tegenaan en krijgen ze nog evenveel uiteenlopende ritten voorgeschoteld."

De wedstrijdjury liet nog weten dat alle klassementen na afloop van de eerste etappe Blankenberge-Ardooie behouden blijven. Gezien de annulering van etappe 2 worden er voor deze etappe geen UCI-punten toegekend.