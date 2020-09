De Amstel Gold Race gaat dit jaar niet door

In Nederland zijn momenteel strenge coronamaatregelen van kracht. Deze week mocht er al niet gekoerst worden in de rittenwedstrijd BinckBank Tour, over 10 dagen mag ook de Amstel Gold Race niet doorgaan.

De organisatie heeft het slechte nieuws gekregen na overleg met de Nederlandse autoriteiten. Zij achten het momenteel niet verantwoord om de wedstrijd te rijden.

Koersdirecteur Leo van Vliet had gepleit om nauwelijks of zelfs geen publiek toe te laten, maar dat baatte niet. Op zaterdag 10 oktober wordt er niet gekoerst in Nederlands Limburg.

Nederlands kampioen Mathieu van der Poel zal dus nog een jaar langer moeten wachten om zijn titel te verdedigen in de wielerklassieker. Vorig jaar won hij de wedstrijd na een krachtige remonte.

