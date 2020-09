Tampa Bay maakt nu wel favorietenrol waar en pakt z'n 2e Stanley Cup

Tampa Bay Lightning heeft de National Hockey League (NHL) gewonnen. In de best-of-7-finale van de Noord-Amerikaanse ijshockeycompetitie ging Dallas Stars een 4e keer voor de bijl: 2-0 en zo 4-2. Het is de 2e keer in de geschiedenis dat Tampa Bay de prestigieuze Stanley Cup, de bijhorende trofee, wint. De vorige triomf was in 2004, in 2015 verloor Tampa Bay de finale.