Lotto-Soudal verlengt contracten 5 renners niet: "Jeugd is toekomst"

Geen "ontslagbrief" voor vijftal: "Iedereen was op de hoogte"

Het vijftal dat geen toekomst meer lijkt te hebben bij Lotto-Soudal ontving naar verluidt een "ontslagbrief" in de bus en leek ook verrast te zijn volgens verschillende media. "De renners hebben geen ontslagbrief gekregen", verduidelijkt Lotto-Soudal-CEO John Lelangue bij Sporza. "Het is geen kwestie van ontslag." "Het is een kwestie dat als we de reglementen (van de UCI) en de rennerscontracten zelf wilden respecteren, we voor 1 oktober een brief moeten sturen naar de renners waarvan we de contracten (voorlopig) niet vernieuwen, hun makelaars, de CPA en de UCI." "Dat hebben we gedaan met alle renners die nu in de ploeg zijn en waarvan we het contract niet verlengen. Er is nooit sprake van automatische verlenging van de contracten in ons team, dus ook niet van een ontslag." "Het is ook een teken van respect aan de renners. Als ze andere opportuniteiten hebben, zijn ze vrij om daarop in te gaan. Maar ze blijven nog in dienst tot eind december. Ik las in andere media dat ze dit seizoen niet meer zouden rijden voor ons, dat is dus niet waar."

De contracten worden volgens Lelangue "voorlopig" niet vernieuwd. Dus de renners hebben nog kans om zich te bewijzen? "Om zich te bewijzen, maar we moeten ook zien of ze in onze plannen passen, met het aantal renners dat we zullen hebben. Het UCI-reglement zegt dat het 27 renners mogen zijn."

"Veel van onze Belgische en buitenlandse jonge talenten presteren momenteel goed. We rekruteren ook voor de toekomst. Als we deze renners willen rekruteren naar het eerste team én we hebben maar plek voor 27 renners, spreekt het voor zich dat we afscheid moeten nemen van enkele jongens. Dat is een jeu de balance."

"Ik heb ook met alle makelaars van de renners gesproken de afgelopen maanden. Zowel de renners als makelaars waren verwittigd dat de brief zou komen."

Jelle Wallays (vorig jaar winnaar in Parijs-Tours) ziet zijn contract niet vernieuwd.

"Werken met jongeren richting 2022-2023"

De jeugd blijft het de laatste tijd enorm goed doen in het wielrennen. Bij Lotto-Soudal is er ook een verjongingskuur op komst. "Ik heb sinds mijn komst bij het team in 2018 meteen gezegd dat de opleidingsploeg heel belangrijk was", zegt Lelangue. "Kijk maar naar Tim Wellens, Tiesj Benoot, Stan Dewulf, Harm Vanhoucke, Florian Vermeersch of Brent Van Moer." "Als je kijkt naar de resultaten van de jonge Belgen in rittenkoersen dit vreemde seizoen, met onder anderen Henri Vandenabeele, Xandres Vervloesem of Maxim Van Gils. Er is een heel goede generatie van jonge Belgische talenten. Het is normaal dat we hen niet willen laten gaan. Ze krijgen ook aanbiedingen van WorldTour-teams als Sunweb, Jumbo-Visma of Bora-Hansgrohe." "Zij (het U23-team, red.) zijn onze toekomst voor het seizoen 2022-2023. We willen blijven investeren in die jongere renners. Zij hebben ervaring op internationaal niveau bij de beloften en hebben al getoond dat ze de stap hoger kunnen zetten." "Het jaar dat nu komt, wordt een overgangsjaar. Maar wel met een goed evenwicht tussen de ervaring en tussen de jongeren. En dat zijn vooral klimtalenten." "Het is dezelfde redenering die we maken als met Bjorg Lambrecht. Zijn eerste twee WorldTour-jaren en nadien, in het derde jaar, was hij klaar om de overstap te zetten naar het kopmanschap. In diezelfde richting moeten we voortgaan, ook met buitenlandse talenten, zoals Andreas Kron."

"Jonge generatie bergrenners zal meteen kunnen presteren"

Hoe staan de kopmannen bij de ploeg van Lelangue tegenover het aanstormend jonge geweld? Verliezen ze daardoor geen waardevolle knechten? "Voor het klassieke werk hebben we nog een De Buyst, Frison, Kluge en ook een Van Moer en Vermeersch hebben al een jaar ervaring. Het "middenveld" is er." "Wat de spurters betreft, ons tweede deel van de ploeg: met De Buyst en Kluge hebben we al twee mannen die blijven. Frison functioneert ook goed in de trein en ook Degenkolb is er nog. Bij de beloften is er Harry Sweeney die functioneert als lead-out. Hij kent zijn job, rijdt goede resultaten en zal nu de overstap maken." "Dan hebben we nog de bergrenners in de ploeg. Hier zal de jongere generatie meteen kunnen presteren. Ik verwacht niet de Tour te winnen, maar we vragen hen om rittenkoersen van 1 week of zelfs in grote rondes ritten te winnen à la De Gendt. Dat blijft de ambitie." "Dan zullen we wel zien. Als we een toptalent hebben dat rittenkoersen van één week kan winnen zoals de Ronde van Zwitserland of de Dauphiné bijvoorbeeld, dan kunnen we verder zien. Ik hoop dat een Vanhoucke meer en meer in die richting zal evolueren."

Harm Vanhoucke.

"Ons budget blijft ambitieus"

De verjongingskuur is volgens Lelangue dus een project van lange adem, waar hij al in 2018 mee bezig was. Maar her en der wordt er ook gefluisterd dat de budgetten bij Lotto-Soudal een knauw hebben gekregen. "We moeten altijd werken met het budget dat we hebben." "De vijf kopmannen hebben een nieuw contract getekend. Zowel Gilbert, Degenkolb, Ewan, De Gendt als Wellens. We hebben onze basis, de stabiliteit is er, ook budgettair. Het klopt dat we veel jonge renners halen, maar ook zij komen niet voor het minimumloon. Ze krijgen ook aanbiedingen van Israel Start-Up Nation, Jumbo-Visma, Sunweb of Bora-Hansgrohe." "Soms moet je er laten gaan, zoals Hagen en Dewulf. Sommigen kan je niet houden en dan moet je kijken naar andere opportuniteiten. Het verschil tussen het loon van een renner uit het "middenveld" en een goede jongere renner is ook niet groot. We moeten het budget respecteren, maar het budget moet ook ambitieus blijven. En dat is het geval."

"Scoren op alle koersen die nog komen"

Als we Lelangue mogen geloven, belooft het een mooie toekomst te worden voor Lotto-Soudal de komende jaren. Maar wat hoopt hij nog van het huidige coronaseizoen? "We willen scoren op alle koersen die nog komen", klinkt het ambitieus. "Er zijn geen kleinere koersen meer. Ik ben heel blij dat we alle Ardense en Vlaamse klassiekers nog zullen rijden. Of we nu scoren met de kopmannen of met jongeren, dat is allemaal goed."