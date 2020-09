Straf! Wereldkampioen indoorroeien sneller dan Van der Poel in de Container Cup

Alleskunner Mathieu van der Poel leek in het voorjaar een niet te kloppen tijd te hebben neergezet in de Container Cup. Records zijn er om gebroken te worden en dat deed Ward Lemmelijn, de Belgische wereldkampioen indoorroeien bij de beloften. Hij deed maar liefst 42 seconden beter dan Van der Poel over de 7 disciplines.