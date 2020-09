Mourinho legt de lat letterlijk hoger: "Ik dacht dat ik gegroeid was"

"Voelde meteen dat er iets niet klopte"

Tottenham had het gisteren niet gemakkelijk in Noord-Macedonië. Het bleef tegen Shkendija lang steken op 1-1, maar in de slotfase zorgden Son en Kane toch nog voor de bevrijding.

Coach José Mourinho liet zich vooral voor de aftrap opmerken. De Portugees ontdekte samen met zijn doelmannen dat de doelen niet de juiste afmetingen hadden en liet die dan ook veranderen door de aanwezige UEFA-officials.

"Mijn doelmannen vertelden me dat de doelen te klein waren. Ik ben zelf een kijkje gaan nemen en uiteraard was dat het geval. Mijn doelmannen spenderen uren en uren in die doelen en voelen dat dan ook goed aan."

"Ik sta zelf niet in de goal, maar ik voelde meteen dat er iets niet klopte. Ik dacht al dat ik gegroeid was."