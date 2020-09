Bondscoach Verbrugghe: "Dit zilver smaakt naar meer voor zondag"

Rik Verbrugghe had stiekem op een eerste regenboogtrui als bondscoach gehoopt. "Het is mooi dat je een medaille pakt, maar 2e is altijd wat vervelend."

"Ik denk dat ook Wout graag gewonnen had. Hij rijdt een prachtige wedstrijd, maar Ganna is de terechte winnaar. Daar was niets aan te doen, 25 seconden is toch veel."

"Ook Campenaerts wou op het podium (hij werd 8e), dus hij is ontgoocheld. Hij miste die superdag. Maar hij hoort nog altijd bij de betere tijdrijders ter wereld. Daar moet hij op voortbouwen."