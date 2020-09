Vangramberen: "Het is echt zoeken naar de WK-sfeer in Imola"

Pas begin deze maand hakte de Internationale Wielerunie de knoop door om de strijd om de wereldtitel in Imola te organiseren. Het was dan ook een race tegen de klok om alles piekfijn in orde te krijgen.

"Je merkt aan alles dat het WK in allerijl georganiseerd is", zegt Sporza-journalist Maarten Vangramberen, die sinds dinsdag in Imola rondloopt. "Het is echt zoeken naar de WK-sfeer."

"In een Tour of op het WK hangt altijd een beetje een festivalsfeer. Vorig jaar in Yorkshire was er een volledige weide met attracties voor de supporters. Er werden worsten gebakken, er stonden bierkraampjes... Daar is nu helemaal geen sprake van."

"Je ziet nergens spandoeken of banners. Het is zelfs zoeken naar de ingang van de persparking. Ze waren gisteren nog volop bezig om de aankomstzone te installeren."

"Het grote voordeel is wel dat we op een F1-circuit zitten, dat goed uitgerust is: voldoende parkeerplaatsen, een perszaal... In de garages waar normaal de F1-wagens staan, krijgen de journalisten nu een plekje."