Tim Wellens over het WK: "Als het regent, dan krijgen we chaos"

"Het is een beetje een rollercoaster: bergop, bergaf en veel gevaarlijke bochten. Het is veel technischer dan Luik-Bastenaken-Luik. Ik was onder de indruk van de afdalingen, ja."

"Het is niet dat ik graag gevaarlijke situaties heb, maar het is altijd beter voor mij als het regent", vindt Wellens, die het parcours vergelijkt met de Strade Bianche.

Wellens is een regenrenner en zondag zouden de renners vergezeld worden door heel wat buien. "Het is niet dat ik daar op hoop, maar ik zou het liever zo hebben, ja."

"Iedereen is hier in een dienende rol, op Wout van Aert na. Hij steekt er bovenuit."

"Ik heb er alles aan gedaan om hier goed te zijn. In Luxemburg was ik beter dan verwacht, na het BK heb ik nog bijgetraind."

Benoot: "Ik voel me frisser dan normaal na een grote ronde"

Tiesj Benoot sloeg na de Tour het BK over. "Ik heb drie dagen gerust en heb mijn lichaam donderdag wakker gemaakt. Ik voel me frisser dan normaal na een grote ronde", glimlacht de Sunweb-renner.

"Dit parcours is vergelijkbaar met de Amstel: smalle wegen, zenuwachtig, korte en nijdige hellingen, maar die zijn wel langer dan in de Amstel. Ja, La Redoute is een mooie vergelijking."

"Je kunt het misschien ook wel vergelijken met de Strade Bianche. Of het dan voor de klimmers is of voor de sterke klassieke renners die kunnen klimmen? In Rio heeft Greg Van Avermaet bewezen dat je jezelf kunt overstijgen als klassieke renner."

"Ik kan een belangrijke rol hebben", geeft Benoot aan. "We moeten de koers goed aanvoelen. Het weer zal ook een factor zijn. Als het regent, dan zullen de renners niet in een grote groep binnenkomen."