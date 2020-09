IJzersterke Van Aert vindt in Julian Alaphilippe zijn meester op WK in Imola

WK wielrennen in Imola in een notendop

Tourwinnaar Pogacar luidt de finale in

De eerste 7 van de 9 ronden kunnen we snel doorspoelen, want meer dan het klassieke koersverhaal met een groep vluchters (Koch, Friedrich, Arashiro, Grosu, Castillo, Fominich en Traeen voor de wielerhistorici onder jullie) die gedoemd was om te stranden, kregen we niet.

Na voorbereidend werk van de Fransen namen de Belgen het heft in handen in de voorlaatste ronde. Op de Gallisterna, de zwaarste van 2 klimmen in elke ronde, bond zowaar Tourwinnaar Tadej Pogacar de kat de bel aan.

De Belgen waren nog goed vertegenwoordigd, maar beten toch bijna hun tanden stuk op het Sloveense supertalent. Iets voorbij het ingaan van de laatste ronde gebeurde toch het onvermijdelijke en werd Pogacar ingehaald.