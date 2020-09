Nairo Quintana: "Mijn geweten is zuiver, ik heb niets te verbergen"

"In het licht van de recente gebeurtenissen wil ik graag het volgende duidelijk maken: de Franse gendarmerie heeft op woensdag 16 september een operatie uitgevoerd in het hotel waar mijn team verbleef in Méribel, die dag de aankomstplaats van de Tour", schrijft Nairo Quintana.

"De autoriteiten hebben in mijn kamer voedingssupplementen in beslag genomen die perfect legaal zijn, ook al zijn ze misschien minder bekend in Frankrijk. Dat is de voornaamste reden waarom het een tijdje geduurd heeft om duidelijk te maken wat er precies gebeurd is."

"Om alle twijfel weg te nemen, wil ik benadrukken dat er geen dopingproducten gevonden zijn. Ik wil duidelijk stellen dat ik nooit een beroep heb gedaan op assistenten of personeel van buiten de ploeg. Ik heb nooit iets te verbergen gehad."

"Ik ben gisteren opgeroepen door de Franse autoriteiten, waar ik vrijwillig alle gestelde vragen beantwoord heb, op een duidelijke manier en met een zuiver geweten. Ik wil benadrukken dat ik nergens van beschuldigd word. Ik blijf beschikbaar om zaken te verduidelijken, zoals ik ook gisteren gedaan heb."

"Ik ben tijdens mijn hele carrière een zuivere atleet geweest met een onberispelijk bloedpaspoort. Aan alle wielerfans wil ik benadrukken dat ik op geen enkel moment in mijn carrière - als junior, belofte en als prof - verboden middelen gebruikt heb om mijn prestaties te verbeteren."

"Op dit moment loopt het vooronderzoek nog en heb ik alle mogelijke twijfel weggenomen. Dat zal ik ook blijven doen tot de zaak opgehelderd is. Ik herhaal dat ik geen doping gebruikt heb en dat de gevonden producten niet illegaal zijn. Ik houd me sterk en zet mijn ingeslagen weg voort. Ik zal de waarheid blijven verdedigen."