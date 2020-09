"Antwerp brengt zijn eigen coach een beetje in de problemen"

Ja of neen voor Arnar Vidarsson

Kijk je graag naar wedstrijden die op 8-0 eindigen? - Ja

Is Paul Onuachu op dit moment de beste spits in 1e klasse? - Nee

Hans Vanaken scoort opvallend vaak met zijn hoofd. Is er een strategie om hem het koppen te beletten? - Hoger springen

Denk je dat Laszlo Bölöni ooit nog een Belgische club traint? - Dat zou me verbazen

Wordt Liverpool opnieuw kampioen in Engeland? - Absoluut

"Anderlecht speciaal met een dubbeldekker"

Yari Verschaeren testte - zonder dat hij dat op dat moment wist - positief op corona, maar speelde zaterdag toch nog een goeie wedstrijd tegen Waasland-Beveren.

Filip Joos: "Anderlecht was met een dubbeldekker naar Beveren gereden, zodat spelers nog verder uit elkaar konden zitten. De spelers hadden zich aangekleed in het hotel. Anderlecht had alles gedaan wat mogelijk is om de veiligheidsmaatregelen te respecteren." "Samen met Hendrik Van Crombrugge is Yari Verschaeren de speler die de coronamaatregelen het meest secuur naleeft. Ze snappen niet echt goed dat Verschaeren dit overkomen is."

"Er moet echt iets bij op Antwerp"

Bij Antwerp loopt het allerminst van een leien dakje. Zondagavond kwam stamnummer 1 niet verder dan 2-2 tegen Eupen. Antwerp staat na 6 speeldagen op een ietwat troosteloze 10e plaats. Filip Joos: "Op een gegeven moment begonnen de fans de naam van Laszlo Bölöni te scanderen. Bölöni heeft 3 jaar, op zijn manier, evolutie gebracht bij Antwerp. Het is 3 jaar in stijgende lijn gegaan." "Dat is nu moeilijk voor Ivan Leko, die zit te wachten op nieuwe spelers. Er moet echt iets bijkomen. Ik vind het vreemd dat het zo lang duurt. Want nu breng je een goeie coach die je pas gekozen hebt een beetje in de problemen."

"Krmencik is een échte spits"

Michael Krmencik komt boven water bij Club Brugge. De 27-jarige Tsjech scoorde vorige week tegen Waasland-Beveren en prikte de bal afgelopen weekend twee keer tegen het net tegen Zulte Waregem. Wesley Sonck is fan. "Krmencik is een spits die beweegt en een goal wil maken. Meer zelfs: Krmencik is één van de weinigen in onze competitie die écht een goal willen maken." "Michael Krmencik heeft iets wat een spits moet hebben: hij ziet het doel staan en geeft die bal niet meer af. Dat is een echte spits."

"Dat die kleine kan shotten, weet ik al langer"

Luca Oyen, de zoon van ex-verdediger Davy Oyen, mocht in het duel met KV Mechelen de hele match opdraven van Genk-coach Olivieri. "Hij is nog maar 17 jaar, maar dat die kleine kan shotten, weet ik al langer. Hij doet het heel goed. Hij kiest goed positie, heeft goeie voeten, heeft heel veel loopvermogen, is rustig aan de bal...", weet Wesley Sonck. Arnar Vidarsson: "Het is superbelangrijk voor zo'n jongen om te mogen starten en minuten te krijgen. Hij moet niet alle wedstrijden spelen en hij was ook niet fantastisch zondag, maar je ziet meteen dat hij kan voetballen."