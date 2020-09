Bondscoach over BK: "Voor mannen zoals Stuyven, Naesen en Van Avermaet"

De Ronde van Frankrijk is nog maar net afgelopen of het BK wielrennen staat al voor de deur. Met ook nog het WK in het verschiet beseft bondscoach Rik Verbrugghe dat er een drukke koersperiode aankomt.

"Voor de renners zijn het razend drukke tijden. De Tour zit er net op, er is deze week het WK en vandaag het Belgisch kampioenschap", blikt Verbrugghe vooruit.

"Alle ploegen hebben offensieve renners aan de start, maar een BK is en blijft nu eenmaal bijzonder moeilijk om te controleren. In het begin van de wedstrijd zal er zoals altijd veel aangevallen worden. Het is echter afwachten of er een grote groep kan wegrijden of een klein groepje renners zich afzondert."

"Als enkeling kan je deze koers niet controleren. Ploegen met veel renners aan de start, zoals Lotto Soudal en Sport Vlaanderen-Baloise, hebben daarin wel een streepje voor."