Eddy Planckaert over debacle Jumbo-Visma: "Pogacar kreeg gratis ploeg"

Ondanks de coronacrisis is het Tour-peloton toch in Parijs geraakt en het werd zelfs een onvergetelijke Ronde van Frankrijk met een dramatische ontknoping. In Vive le Vélo kaartte Karl Vannieuwkerke gisteravond nog één keer na met Sven Nys, Eddy Planckaert en Marijn de Vries.

"Deceuninck-Quick Step zit gebeiteld voor de komende jaren"

De slotrit naar de Champs-Élysées is traditioneel een sprintersfestival. Sam Bennett gaf er zijn groene trui extra glans met een knappe overwinning. Van de 7 massasprints in deze Tour won Alexander Kristoff er ééntje en Wout van Aert, Caleb Ewan en Sam Bennett elk 2. Wie was nu de beste sprinter in deze Tour? “Bennett heeft het groen en hij wint ook op een hele mooie manier”, zegt Nys. “Hij heeft ook heel veel werk moeten leveren in de tussenspurts in de strijd met Sagan. Het dan ook nog af te maken op de Champs-Élysées, dat geeft toch wel de doorslag.” Bennett bezorgde Deceuninck-Quick Step in Parijs een 3e ritzege. De ploeg van Patrick Lefevere pakt zo voor de 7e keer in 8 jaar 3 of meer ritzeges in de Tour. Indrukwekkend.

“Ik denk dat ze bij Deceuninck-Quick Step weten dat er straks nog een laagje bovenop komt met een heel jong talent (Remco Evenepoel, red.), dat misschien zijn voet naast Pogacar kan zetten", zegt Nys. "Dan zit je gebeiteld voor de komende jaren, met die sprinters erbij en met Alaphilippe die wellicht ook zal blijven."

"Als hij goed gelanceerd werd, was Van Aert de te kloppen man"

Wout van Aert werd vooraf getipt als kanshebber voor de ritzege in Parijs, maar hij kwam er niet aan te pas en moest vrede nemen met de 6e plaats. Sven Nys vond dat er meer in zat. "Ik was vooral teleurgesteld over het werk dat Jumbo-Visma voor Wout leverde in de laatste kilometers. Ze hebben het wel gedaan, maar veel te vroeg. Als Wout gebracht wordt zoals ze met de wereldkampioen (Mads Pedersen, red.) doen, dan denk ik dat hij kans maakt om de rit te winnen.” Ook Eddy Planckaert was ontgoocheld in de ondersteuning voor Van Aert. “Dat zijn ploeg dat nu niet kon opbrengen. Mannen in de laatste kilometers nog eens naar voren brengen, dat kan je als ploeg toch nog wel doen voor een jongen die zo op kop gereden heeft en zijn kansen opgeofferd heeft. Het is zonde. Als hij goed gelanceerd werd, was hij de te kloppen man.”

"Roglic wist dat dit wellicht zijn enige kans was om de Tour te winnen"

Op een dag van Parijs het geel verliezen. Veel pijnlijker wordt het niet. En toch leek Primoz Roglic al bij al goed om te gaan met de nederlaag. Op weg naar Parijs zochten Roglic en Pogacar elkaar zelfs op voor een amicaal onderonsje. “Roglic heeft zich heel groot getoond in de nederlaag”, zag ook Sven Nys. "Maar ik denk dat hij anderzijds ook wel voelt dat het misschien zijn enige kans was om de Tour te winnen.” Eddy Planckaert begrijpt waarom Roglic zijn nederlaag aanvaardt. “Hij is geklopt door iemand die sterker was. Pogacar was beter, laat ons eerlijk zijn. Hij heeft geen ploeg, maar wint wel de Tour. Hij was de man die aanviel. Roglic had een ploeg die voor hem reed. Hoeveel meter heeft Roglic uiteindelijk op kop gereden?” Marijn de Vries zag vooral veel symboliek in de manier waarop Roglic en Pogacar met elkaar omgingen. "Het was het beeld van de overdracht naar de jongere generatie. Er zijn een aantal jonge mannen opgestaan en Roglic heeft ook zelf gezegd dat hij wist dat dit wellicht zijn laatste kans zou zijn om de Tour te winnen.”

Roglic geeft zijn landgenoot Pogacar een schouderklopje:

"Pogacar heeft gratis een ploeg gekregen"

Volgens Sporza-commentator José De Cauwer maakte de ploegleiding van Jumbo-Visma de fout om Tom Dumoulin niet langer aan boord te houden als kopman. Sven Nys deelt die mening niet. "Ik vond die kritiek onterecht. Dumoulin heeft er zelf de stekker uitgetrokken." Eddy Planckaert ziet een andere reden voor het debacle bij de Nederlandse wielerformatie. “Als je ziet hoe zij reden, dan moet je echt de renner mee hebben die veruit de beste is. Pogacar heeft gewoon kunnen meerijden, hij heeft gratis een ploeg gekregen." "Ze hadden moeten aanvallen, Jumbo-Visma had met 3 à 4 renners de koers kunnen maken. Ik ben geen voorstander van de versmachtingstactiek, tenzij zoals destijds met Froome. Die kon nog wegrijden en boven 30 seconden nemen. Dat is nu niet gebeurd.” Voor Nys kwam het finaal gewoon neer op de suprematie van Pogacar. "Ze wisten bij Jumbo-Visma hoe ze Roglic best naar Parijs konden leiden, maar uiteindelijk zijn ze gebotst op iemand die in die tijdrit gewoon fenomenaal gepresteerd heeft. Roglic heeft geen slechte tijdrit gereden."