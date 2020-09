Sam Bennett geeft groene trui extra kleur met prestigieuze zege in Parijs

Bekijk de slotkilometer:

Etappe 21 in een notendop

Bennett wint onvermijdelijke sprint in Parijs

De slotetappe in de Tour volgde de traditie. Het eerste gedeelte was een gezapige processie en een ideale gelegenheid om een paar fotootjes te schieten, vooral met eindwinnaar Pogacar als spilfiguur. Aanvankelijk wat onwennig in zijn volledig gele uitrusting poseerde hij met zijn ploeg en met zijn vier landgenoten in deze Sloveense Tour.

Met een slakkengang ging het van Mantes-la-Jolie naar Parijs, waar Keukeleire er al op de eerste kasseitjes van de Champs Elysées een lap op gaf. Een groepje van acht man met onder anderen Kwiatkowski, Kragh Andersen en Van Asbroeck kreeg geen ruimte om te manoeuvreren. Een kwartet met Van Avermaet, Schachmann, Périchon en Swift mocht wel 20 seconden wegrijden.

Zij kaapten de meeste punten weg bij de tussensprint, waardoor Bennett mathematisch zeker was van zijn groene trui. Van Avermaet en co zongen het uit tot in de laatste ronde. De sprintersploegen gebruikten de hele breedte van de boulevard om treintjes op te zetten en snelle mannen af te zetten.

Jumbo-Visma leverde Van Aert te vroeg af, waardoor die geen rol speelde in de spurt. Een vermoeide Ewan kwam er ook niet aan te pas. Bij Quick-Step rolde de onvolprezen Mørkøv de rode loper uit voor Bennett. De Ier gaf zijn groene trui extra glans met een machtige overwinning. Wereldkampioen Pedersen werd op een fietslengte tweede, Sagan strandde op de derde plek.