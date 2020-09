Real Madrid-coach Zidane: "Ik heb nooit problemen gehad met Bale"

"Bale onderhandelt inderdaad in Londen momenteel"

"Er zijn inderdaad onderhandelingen bezig. Bale is in Londen", bevestigt Zidane. "Ik heb hem niet gesproken voor zijn vertrek."

Morgen start Real Madrid aan het nieuwe La Liga-seizoen. Ze gaan op bezoek bij Real Sociedad. Gareth Bale zal niet van de partij zijn, want de Welshman vertoeft momenteel in Londen om een eventuele terugkeer naar Tottenham officieel te maken.

De 31-jarige voetballer speelde tijdens de Champions League in 2016 een grote rol bij de gouden campagne van Real. Het was Zidane's eerste seizoen bij de Spaanse club. Door blessurers was Bale daarna even afwezig en bij terugkomst werd hij niet meer de eerste keuze van de Franse trainer.



Zidane gaat niet akkoord met het idee dat hij Bale heeft buitengedreven. "Zo ging het niet. Het is complexer dan dat. Ik heb nooit problemen gehad met Gareth en er valt dus geen last van mijn schouders. Ik wens hem het beste."



"Niemand kan ontkennen dat Bale geweldige dingen heeft gedaan voor Real Madrid. Hij heeft hier veel prijzen gewonnen en kwaliteit laten zien. Ik heb altijd gezegd dat hij een spectaculaire speler is."