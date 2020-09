Merijn Zeeman na uitsluiting: "Ben er kapot van, maar gele droom leeft voort"

Jumbo-Visma lijkt met Primoz Roglic op weg naar de eindzege in de Tour, maar ploegleider Merijn Zeeman zal dat succes niet meer vanaf de eerste rij kunnen meemaken. Zeeman werd uitgesloten na een dispuut met een UCI-commissaris. "Ik had mijn kalmte moeten bewaren", steekt Zeeman de hand in eigen boezem.