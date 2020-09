Hannes Wolf na ontslag bij RC Genk: "Hadden het tij nog kunnen keren"

"We hadden nog maar 5 wedstrijden gespeeld. Er was absoluut nog niets verloren. We hadden de ommekeer zeker nog kunnen realiseren", zegt Hannes Wolf op de website van het Duitse voetbalmagazine Kicker.

"Ons seizoensbegin was niet van de poes, met matchen tegen Zulte Waregem, OHL, Standard, Club Brugge en Beerschot. Dit was nog maar het begin, het seizoen is nog lang."

"Maar er hing een bepaalde zenuwachtigheid in de club. Dat heeft te maken met de competitiehervorming die bepaalt dat dit seizoen alleen de eerste 4 zich nog plaatsen voor POI."

"Ik vind dat de beslissing om me weg te sturen te vroeg genomen is. Ik vind ook dat je geen vergelijking mag maken met het recente verleden, toen Genk in 2019 kampioen werd. Want de kern die er toen was, is er nu niet meer."

Wolf is alvast niet van plan bij de pakken te blijven zitten. "Ik zit vol energie en sta voor alles open. Ik heb absoluut geen nood aan rust.