US Open golf: krijgen we weer een "Massacre at Winged Foot"?

De golfbaan van Winged Foot boezemt de golfers angst in. "Het is samen met Oakmont (VS) en Carnoustie (Schotland) in de top 3 qua moeilijkheidsgraad", zegt Tiger Woods. "En dan hoef je niets speciaals aan de baan te doen."

Woods weet waarover hij spreekt. In 2006, de laatste keer dat de US Open in Winged Foot werd gespeeld, haalde Woods voor het eerst het slotweekend van een major niet.

Winged Foot kan golfers pijn doen, dat bewees het "Massacre at Winged Foot" in 1974. Het ontlokte Jack Nicklaus de beroemde uitspraak over Winged Foot: "De laatste 18 holes zijn echt moeilijk."

Hale Irwin had "genoeg" aan een score van +7 om de US Open te winnen. Sindsdien had geen enkele winnaar op de US Open een "hogere" score. Slechts 2 spelers zijn er ooit in geslaagd om op de US Open in Winged Foot een score onder par af te leveren.