Jumbo-Visma mikt met Kruijswijk op eindzege Giro, De Plus blijft thuis

Steven Kruijswijk moest samen met Tom Dumoulin en Primoz Roglic het driemansfront in de Tour vormen, maar de Nederlander kwam zwaar ten val in de voorbereidende Dauphiné. Een schouderblessure hield hem weg van de grand départ.

Kruijswijk, vorig jaar nog de nummer 3 in de Tour, mag nu zijn kans gaan in de Giro. Toch zit de 33-jarige kopman met nog wat twijfels. "Mijn schouder is nog niet volledig hersteld", zegt hij. "Het gaat in de goede richting. Ik hoop dat ik volledig fit ben in de Giro en dat ik op een goed resultaat kan mikken in het algemene klassement."

De Nederlander kwam in 2016 al eens dicht bij de eindzege in Italië, maar de roze trui knalde in de slotweek op een sneeuwmuur en zag zijn titelkansen in rook opgaan.

Laurens De Plus maakt geen deel uit van de Giro-selectie, die zich momenteel voorbereidt op een hoogtestage in Tignes. De 24-jarige klimmer maakte vorig jaar indruk tijdens zijn debuut in de Ronde van Frankrijk, maar onze landgenoot kampt al een tijdje met heupklachten. Hij moet na de Tour ook de Giro laten schieten.