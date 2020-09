Hamburg-speler die in tribune springt, telefoneert met fan: "Zaak opgelost"

Normaal is een telefoontje tussen een speler en een fan een blij moment voor supporters, maar we hebben het vermoeden dat het er iets minder enthousiast aan toe ging tussen Hamburg-speler Toni Leistner en een Dresden-fan.

Het kwam maandag tot duw- en trekwerk tussen de twee toen de fan vanuit de tribunes Leistner allerlei dingen naar het hoofd slingerde tijdens een Duitse bekerduel tussen Hamburg en Dresden. Leistner verloor zijn koel en klom de tribune in om verhaal te halen.

De speler excuseerde zich achteraf op de sociale media voor zijn gedrag. "Na de match werd ik enorm beledigd. Normaal kan ik hier wel mee omgaan, maar het is extreem laag om er mijn familie, mijn vrouw en mijn dochter bij te betrekken", schreef hij. "Na een heel emotionele wedstrijd verloor ik het simpelweg even en dit zou niet mogen gebeuren. Ik verontschuldig mij voor mijn houding en beloof dat dit niet meer zal gebeuren."

Een dag later ging hij nog een stap verder en telefoneerde met de fan. "We hebben de zaak onder elkaar opgelost. We hebben onze fout ingezien. Ik aanvaard zijn verontschuldigingen. De zaak is daarmee van de baan." Of de twee elkaar kennen is onduidelijk. Leistner is geboren in Dresden.