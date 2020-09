Bradley Wiggins: "Bij een voetbalclub was Brailsford nu ontslagen"

Bradley Wiggins is tegenwoordig wieleranalist voor Eurosport. Zoals we hem kennen is hij daarin recht door zee, zowel in zijn uitspraken als in zijn beschouwingen. Van enig sentiment voor zijn ex-ploeg lijkt bij Wiggins weinig sprake.

"Het is natuurlijk moeilijk om ieder jaar aan de top te blijven, maar dit jaar hebben ze het gewoon niet goed gedaan", zegt Wiggins. "Ik weet niet wat er gebeurd is, maar de planning was niet succesvol. Bij een voetbalclub was (manager) Dave Brailsford nu ontslagen."

Wiggins liet zich eerder al kritisch uit over de Tour-selectie bij Ineos, waar Chris Froome en Geraint Thomas thuis werden gelaten. Vooral die laatste had er volgens Wiggins altijd bij moeten zijn. "Ze zullen nu moeten bouwen aan een nieuwe ploeg, die er volgend jaar wel staat."