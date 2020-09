Victoria Azarenka: "Ik heb de baan heel groot gemaakt voor Elise Mertens"

"Ik zag de bal heel goed en ik heb mijn wedstrijdplan perfect uitgevoerd. Ik was me ervan bewust dat Elise Mertens zou willen proberen om de snelheid van mijn ballen te gebruiken, want daar is ze zeer sterk in."

Victoria Azarenka, 31 intussen, acteerde op hoog niveau in haar kwartfinale tegen Elise Mertens, die na 1u13' mocht inpakken. "Ik denk dat het niet slecht was", lachte de Wit-Russische na afloop op de persconferentie.

In de halve finales mag Victoria Azarenka het nu opnemen tegen Serena Williams, die jacht maakt op haar 24e grandslamtitel. Het wordt de 23e confrontatie tussen de twee voormalige nummers 1 van de wereld. 18 keer trok Serena Williams aan het langste eind.

"Ik kijk uit naar die wedstrijd, ik hou ervan om tegen Serena te spelen", zegt Azarenka. "Ik speel graag tegen de allerbesten. Dat is waarvoor ik zo hard werk. Mentaal is Serena de allersterkste."

"Het wordt een uitdaging. Het is al een poos geleden dat we nog tegenover elkaar stonden, maar we hebben in het verleden fantastische gevechten geleverd. Serena is een speelster die me naar mijn limieten duwt. Ik kijk er echt naar uit."