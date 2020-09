Titelverdediger Toronto weert zich als een duivel in een wijwatervat

Dat de halve finale in het Oosten tussen Boston en Toronto een nagelbijter is, is vooral de verdienste van de Raptors. De regerende kampioen leek al meermaals afgeschreven, maar knokte zich telkens weer terug.

De Celtics liepen 2-0 uit in de serie, maar de Raptors maakten er 2-2 van, onder meer dankzij een fantastische buzzer beater. Boston won vervolgens de 5e wedstrijd, waardoor de titelverdediger afgelopen nacht met de rug tegen de muur stond. Verliezen betekende inpakken.

Maar, zoals het in het Engels luidt: "Never underestimate the heart of a champion". Toronto vocht als een leeuw - of als een Raptor, zo u wil - en dwong met een felbevochten 125-122-zege een beslissende 7e wedstrijd af.

Game 6 was evenwel niet voor hartlijders en werd pas beslecht na 2 verlengingen. "Het is onze job om tot het uiterste te gaan", sprak Kyle Lowry, goed voor 33 punten. "We moesten hard knokken voor deze zege en dat hebben we gedaan. We spelen elke aanval alsof het onze laatste is en zo hebben we ons hachje weten te redden."

