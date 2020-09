Elise Mertens na uitschakeling: "Al wat ik deed was tevergeefs"

"Het was zeer moeilijk om oplossingen te vinden. Ik heb vanalles geprobeerd, maar ik kon haar niet in de problemen brengen. Azarenka speelde op een hoger niveau. Als ze zo blijft spelen, zal iedereen het lastig tegen haar krijgen."

"Al wat ik deed was tevergeefs. Ik ben blijven knokken, maar Azarenka ging met de punten lopen. Ik vind niet dat ik weggeslagen ben, ik heb het alleen niet kunnen afmaken."

"Azarenka deed gewoon alles perfect en raakte elke bal goed. Alles lukte bij haar, ze had de zaak volledig onder controle."

"Ik heb zeker niet mijn slechtste wedstrijd aller tijden gespeeld. Ik heb niet echt iets fout gedaan, maar het was niet goed genoeg."

De Wit-Russin maakte weinig woorden vuil aan het duel en won in 1 uur en 13 minuten met 6-1 en 6-0. Als je die score bekijkt, komt dat hard aan.

Elise Mertens (WTA-18) denderde als een sneltrein door de US Open, tot ze in de kwartfinales Victoria Azarenka (WTA-27) tegenover zich kreeg.

"Dubbel gevoel"

Een halve finale tegen Serena Willams loopt Mertens nu wel mis.

"Ik zit hier met een dubbel gevoel, want je wilt niet op deze manier verliezen. Dit doet pijn, maar ik onthoud vooral het positieve: ik heb hier veel wedstrijden gewonnen en haalde een goed niveau."



"Als je me gezegd had dat ik in Cincinnati de halve finales zou halen en hier de kwartfinales, dan zou ik daar vooraf voor getekend hebben."

"Ik heb vertrouwen getankt, ondanks deze nederlaag. Ik wil de zaken nu niet plots negatief gaan bekijken. Al zal ik deze match zeker nog eens opnieuw bekijken, want hier kan ik veel uit leren."

Het is zaak om de knop snel om te draaien, want er loeren meteen belangrijke graveltoernooien om het hoekje, met Roland Garros eind deze maand als apotheose.



Mertens: "Die omschakeling zal niet gemakkelijk zijn. Ik heb maar enkele dagen om aan een nieuwe ondergrond te wennen, en dan komt er nog een jetlag bij."

"Het wordt een fysieke uitdaging om klaar te zijn. Ik moet trouwens eerst nog checken of ik in quarantaine moet bij mijn terugkeer in Europa."