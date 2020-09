"Jürgen Klopp zal ook nu niet raken aan zijn Mentality Monsters"

Met een thuiswedstrijd tegen nieuwkomer Leeds United begint Liverpool vanavond aan het nieuwe Premier League-seizoen. Coach Jurgen Klopp wil de titel aanvallen, niet verdedigen. Stef Wijnants vraagt zich af of er nog genoeg brandstof in de tank en honger in het hoofd zit om opnieuw Engels kampioen te worden.

Drie decennia van frustratie

Van 1990 tot 2020 heeft de rode helft aan de Merseyside moeten wachten op een nieuwe landstitel. Hoe langer het duurde, hoe heviger het verlangen werd om opnieuw de hoogste top in het Engelse voetbal te bereiken. De voorbije 30 jaar kwamen Gerard Houllier, Rafael Benitez en Brendan Rodgers er telkens dichtbij. En ondanks zeges in FA-Cups en Champions Leagues en de passage van erg talentrijke voetballers als Michael Owen, Steven Gerrard of Luis Suarez ontbrak telkens die ene, voor Engelsen allesomvattende, trofee: de titel in de Premier League. Manchester United had in 1990 nog maar 9 kampioenschappen achter zijn naam staan, terwijl Liverpool outstanding was en pronkte met 18 landstitels. Maar toen Jurgen Klopp in 2015 intussen toch al 5 jaar geleden aan zijn missie begon in de havenstad noteerde de haatbuur uit Manchester wel al 20 titels. Liverpool was van de oppertroon verdreven en zag ook Chelsea, Manchester City of Arsenal meerdere titels pakken. Twijfel heerste alom. Maar de energieke en charismatische Duitser veranderde de bedrukte sfeer op Anfield Road Road en heeft van twijfelaars believers gemaakt. In 2019 haalden de Reds al een clubrecord van 97 punten, maar toch volstond dat niet om een ontketend Manchester City af te houden. Klopp won met de Champions League wel meer dan een troostprijs, maar alle Reds-fans droomden eerder van de nationale titel.

Jürgen Klopp

Altijd maar winnen

Liverpool eindigde in 2019 dus achter Manchester City, maar won wel zijn laatste 9 matchen van het seizoen. Dat tempo werd nog een stuk indrukwekkender toen het vorig seizoen maar liefst 26 overwinningen boekte in de eerste 27 competitiematchen. Het was een culminatie van 4 jaar Klopps visie op voetbal : alles en iedereen verpletteren. Eind februari keek Pep Guardiola met zijn City tegen een achterstand van 22 punten aan. Toch werd er vorig seizoen niet alleen maar Hallelujah geroepen. Er waren vroege uitschakelingen in de League Cup en de FA-cup (deels omdat Klopp zijn sterspelers niet altijd opstelde) en in de Champions League kreeg het, net voor corona zijn intrede deed, een uppercut van jewelste van Atletico Madrid. De weg naar de titel werd op een bepaald moment zelfs even bedreigd door een mogelijke annulatie van het kampioenschap. Even leek er bij de heropstart zand in de machine te zitten, maar uiteindelijk keerde de focus terug en werd Liverpool met nog 7 wedstrijden te gaan de vroegste kampioen in de Premier League-historie. Klopp en zijn spelers strandden op 99 punten, eentje minder dan het record van Manchester City.

Vertrouwen in "Mentality Monsters"

Wat rest er dit Liverpool nog als je met deze kern in 18 maanden de Champions League, de Wereldbeker voor Clubs, de nationale en Europese Supercup en de Premier League hebt gewonnen? Veel heeft Klopp niet veranderd in de ploeg die de voorbije 2 seizoenen maar liefst 196 punten bij elkaar speelde. Vorige zomer al werden vraagtekens geplaatst bij de versterking van de ploeg (de bijdrage van nieuwkomers Van den Bergh, Elliot, Adrian en Lonegan was zo goed als nihil) en het lijkt erop dat Klopp ook nu niet aan zijn vertrouwde "Mentality Monsters" zal raken. De Japanner Minamino (in januari van RB Salzburg overgenomen) heeft een sterke voorbereiding achter de rug en kan het onvermurwbare aanvalstrio Mané, Firmino en Salah - in 2018-2019 en 2019-2020 goed voor respectievelijk 69 en 57 goals - misschien wat kietelen.

Heeft de Heilige Drievuldigheid nog genoeg goals in de tank zitten dan zal er voor Divock Origi ook in het nieuwe seizoen geen hoofdrol weggelegd zijn. Tenzij de Rode Duivel door een blessure van de titularissen zich onmisbaar zal maken.

Een evenwichtiger middenveld dan Henderson, Fabinho en Wijnaldum is er op slechts weinig velden te zien. Georginio Wijnaldum gaat zijn laatste contractjaar in en Liverpool kan bij een vertrek alsnog boter bij de vis eisen. De Nederlander wordt immers duchtig aan de mouw getrokken door het Barcelona van Ronald Koeman.

Liverpool polst al enige tijd naar de kwieke en balvaardige Thiago Alcantara van Bayern Munchen als vervanger, maar voorlopig is er nog geen witte rook. Klopp verwacht ook veel van Nabil Keita. De Guineër speelde bijzonder sterk na de coronastop en hoopt nu een grotere rol van betekenis te gaan spelen.

Blijft Georgina Wijnaldum of vertrekt hij nog naar Barcelona.

Assists van flankverdedigers

De sterkte van dit Liverpool zit in de achterhoede. Met de betrouwbare Alisson Becker in doel en de beste verdediger van de wereld, Virgil Van Dijk beschikt Klopp in het centrale gedeelte over een oninneembare burcht. Van Dijk speelde alle minuten in de Premier League en kan onmogelijk vervangen worden. Op de flanken hebben technische loopwonders Trent Alexander-Arnold en Andy Robertson een cruciale rol. Rechtsachter Alexander Arnold was goed voor maar liefst 13 assists, zijn overbuur had een belangrijke voet in 12 goals van Liverpool. Straffe cijfers, want enkel Kevin De Bruyne deed met 20 assists beter in de Premier League. Voor de positie van Robertson heeft Klopp intussen wel een alternatief voorzien. De Griekse international Tsimikas werd voor 15 miljoen bij Olympiakos weggehaald. Voor de rest zijn ook de Liverpool-bazen beducht voor de gevolgen van de pandemie en blijven de ponden voorlopig op zak.

Konstantinos Tsimikas

Titel aanvallen

Wie dacht dat Liverpool nu volgevreten zou zijn, werd meteen na de titel op scherp gezet door de geestdriftige en intelligente Klopp. “Volgend seizoen gaan wij niets verdedigen, wij zullen de titel aanvallen”, pakte hij uit met een bijzondere oneliner. “Ik ben nog niet tevreden. We zitten in het midden van iets bijzonders.” Die overtuiging zette hij voor zichzelf al eerder in daden om. Klopp verlengde eind vorig jaar zijn contract tot 2024. Hij heeft dus nog 4 seizoenen om van zijn "Mentality Monsters" het succesvolste team uit de clubgeschiedenis te maken. Met een nieuwe Premier League-schaal zou hij alvast een enorme stap zetten. De laatste 11 jaar is er immers slechts één team in geslaagd om de landstitel te verlengen (Manchester City in 2018 en 2019). De kans dat de Reds van Klopp het record aantal punten van City (100 !) kan overtreffen, lijkt met de versterkingen die de concurrenten uit Manchester en Londen hebben gedaan haast onmogelijk. Maar voor de trouwe fans is dat geen issue. Zij dromen nu al van een 20ste landstitel, waarmee ze opnieuw naast de gehate vijand van Manchester United komen. En die moet dan in mei 2021 in een tot de nok gevuld Anfield gevierd worden.