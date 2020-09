Vandenbempt: "Batshuayi is onze beste afwerker, Doku op termijn vaste waarde"

Opdracht volbracht voor de Rode Duivels na de zege tegen IJsland in de Nations League. Radio 1 belde met Peter Vandenbempt, die de prestatie van Kevin De Bruyne, Michy Batshuayi en Jérémy Doku onder de loep nam. "Batshuayi is onze beste afwerker, maar hij mist mentaliteit", klinkt het.

De Belgen hadden tegen IJsland eerst een emmer water in het gezicht nodig vooraleer ze wakker werden. Dat zag ook Peter Vandenbempt. "In IJsland heb je al niet zoveel keuze qua voetballers. Als er dan 5 à 7 van de beste spelers niet bij zijn, heb je toch een gedecimeerd elftal", vertelt Vandenbempt. "Maar ik toon toch wel begrip voor de slappe eerste helft van de Rode Duivels. Na het - verdiende - doelpunt van IJsland konden ze het toch wel vrij snel rechtzetten. Nadien kabbelde het nog wat voort tot aan de rust. In de tweede helft dacht je na de 3-1 dat je niets meer te zien zou krijgen, maar dan hebben ze echt nog goed gevoetbald." "Het is tekenend en sprekend dat de Belgen, niet op hun sterkst en op 50 à 60% van hun kunnen, toch konden winnen tegen de (reserven van) IJsland." Maar Vandenbempt had toch liever wat topmatchen gewild. "Met Engeland, toch halve finalist op het WK, wordt het wel interessanter. Maar je hebt wedstrijden als Duitsland-Spanje en Nederland-Italië. Dat is toch iets om naar uit te kijken. Ik blijf het jammer vinden dat niet een van die landen in onze groep zit." Vandenbempt nam ook nog de prestatie 3 Rode Duivels onder de loep: Kevin De Bruyne, Michy Batshuayi en Jérémy Doku.

Het is tekenend en sprekend dat de Belgen, niet op hun sterkst en op 50 à 60% van hun kunnen, toch konden winnen tegen de (reserven van) IJsland. Peter Vandenbempt op Radio 1

Over Kevin De Bruyne: "Chapeau"

"De prestatie van De Bruyne? Chapeau", opent Vandenbempt. “Ik zou het waarschijnlijk zelf niet kunnen, maar hij kan dat gewoon allemaal. Het vaderschap (voor de derde keer) geeft altijd wel positieve energie." "Maar het was het andere, de confrontatie met iemand - Patrick De Koster - die vele jaren zijn zaken heeft behartigd. Ik kan me voorstellen dat dat niet zo simpel is." "Tijdens de matige eerste helft was hij wel degene die nog probeerde en oplossingen zocht. In de tweede helft stak hij er toch bovenuit. In een wedstrijd die hij toch makkelijk had kunnen laten lopen. Chapeau voor zijn ingesteldheid.”

"Kevin De Bruyne bleef zoeken naar oplossingen"

Over Michy Batshuayi: "Misschien wel onze beste afwerker, maar..."

“Ik wil Lukaku zeker niet tekortdoen, maar Batshuayi is een ongelooflijke speler. Misschien wel onze beste afwerker en technisch de beste spits", zegt Vandenbempt. "Maar ik vind dat hij in zijn carrière nog maar 60 à 70% van zijn potentieel heeft benut. En dat heeft dan toch te maken met mentaliteit." "Lukaku heeft al zijn hele leven lang de wil om de beste ter wereld te zijn. Als Batshuayi daar ook 60 à 70% van had, was hij ook bij de allerbesten ter wereld. Het is natuurlijk niet de fout van de opeenvolgende coaches bij Chelsea, die er geen brood in zagen, dat ze anderen boven Batshuayi verkozen." "Het Chelsea van afgelopen seizoen was een ongelooflijk aantrekkelijk, heerlijk, aanvallend voetballend team. Als je daar als Batshuayi zijnde je draai niet in vindt, dan vind ik dat triest. Ik zou zeggen dat het nog niet te laat is, hij is nog maar 26. Maar ik zie geen enkele reden waarom hij nu plots het licht zou zien." "Ondanks alles heeft hij de afgelopen jaren goed geboerd. Misschien voelt hij ook niet de noodzaak om bij te sturen en de beste te zijn. Misschien vindt hij dat best oke. Maar bij de nationale ploeg is hij als back-up van Lukaku dé gedroomde spits.”

2 doelpunten voor Batsman.

Over Jérémy Doku: "Op termijn een vaste waarde voor de Duivels"

“Ik ben blij voor Doku dat hij in het laatste kwartier nog veel heeft goedgemaakt", doelt Vandenbempt op onder meer op het doelpunt van het Anderlecht-talent. "Het eerste uur was gewoon heel matig. Zonder erg, want Doku wordt op termijn wel een vaste waarde voor de Rode Duivels en zal ons land nog veel plezier bezorgen." "Maar gisteren niet, wat hij zelf ook aangaf. Hij miste zijn controles en ging geen enkele keer een één-op-één-duel aan met zijn tegenstanders. Hij had plankenkoorts. Dat vind ik nog ontroerend en sympathiek. Hij had 1 mooie versnelling in de tweede helft en dan dat prachtige doelpunt. Dat doet dan deugd, zou ik dan zeggen." "Het pleit ook voor de people manager, Roberto Martinez, om hem toch maar te laten staan. Als hij hem eraf haalt aan de rust, of na 70 minuten, gaat Doku gedesillusioneerd naar huis, nu op een wolk. Dat is het verschil." "Tegen IJsland kan dat ook makkelijk. Ik kan me voorstellen dat hij Doku wel zou wisselen op de kwartfinales op het EK als het nog spannend is. Maar nu kon dat."

Jérémy Doku maakte het vijfde en laatste doelpunt.

Over de Belgische U21: "Veelbelovend"

Onze Belgische beloften pakten ook uit met een knappe prestatie. Duitsland ging over de knie. "De Duitsers vielen al snel met z’n tienen. Maar dan nog. We weten toch dat er nu in Duitsland weer een generatie aankomt. Ik kan me dus niet voorstellen dat het een matig elftal is." "Als je dan kan winnen met 4-1, is dat zeer goed gedaan. Met aanstormend talent als Mike Trésor (2 doelpunten en 2 assists) is het ook veelbelovend. Maar als de huidige generatie volledig uit het licht is verdwenen, kunnen we bijna zeker stellen dat het wel wat minder zal zijn." "Nog eens een Hazard, De Bruyne, Kompany of Courtois. Dat weet ik nog zo niet. Het zal minder zijn, maar ik denk dat we toch met een gerust gemoed kunnen zeggen dat we over een jaar of 15 – wanneer ik misschien al met pensioen ben – niet weer zullen bengelen rond plek 75 of 80 op de wereldranglijst. Dat zal ons niet meer overkomen, denk ik."